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15 мест, которые выглядят так, словно они не с нашей планеты

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Иногда смотришь на фотографию какого-либо места нашей планеты и просто не веришь, что такое может быть в реальности. Мы собрали именно такие снимки. Снимки мест, которые словно из какого-то потустороннего мира. Все-таки природа умеет удивлять.

15 мест, которые выглядят так, словно они не с нашей планеты
Комплекс «спящих» вулканов Три Сестры, Орегон, США.


Гейзер Флай, Невада, США.


Озеро Байкал, Сибирь, Россия.


Каньон Волна, Аризона, США.


Антарктида.


Пляж Алентежу, Португалия.


Озеро Авраам, Альберта, Канада.


Радужные горы в Китае.


Заледеневшая пещера, Висконсин, США.


Пустыня в Северной Аризоне, США.


Пустыня в Намибии.


Розовое озеро Хиллер, Австралия.


Водопад Годафосс, Исландия.


Вулкан Даллол, Эфиопия.


Архипелаг Сокотра, Йемен.


Теги:
города страны
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altazna
Гости
№ 1
altazna
26 июля 2015 14:14
+ 0 -
дубликаты номеров

как медитировать
KRISPERON
Гости
№ 2
KRISPERON
10 декабря 2015 11:53
+ 0 -
КАК ТО недавно пришлось поехать,
Seemillus
Гости
№ 3
Seemillus
16 июня 2016 12:32
+ 0 -
Во народ отжигает ... Шикарная тема. Только как по мне не мешало бы расписать ее полнее...
p.s. ... интересный Ваш - realfacts.ru, увидимся
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