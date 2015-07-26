15 мест, которые выглядят так, словно они не с нашей планеты

Иногда смотришь на фотографию какого-либо места нашей планеты и просто не веришь, что такое может быть в реальности. Мы собрали именно такие снимки. Снимки мест, которые словно из какого-то потустороннего мира. Все-таки природа умеет удивлять.Комплекс «спящих» вулканов Три Сестры, Орегон, США.Гейзер Флай, Невада, США.Озеро Байкал, Сибирь, Россия.Каньон Волна, Аризона, США.Антарктида.Пляж Алентежу, Португалия.Озеро Авраам, Альберта, Канада.Радужные горы в Китае.Заледеневшая пещера, Висконсин, США.Пустыня в Северной Аризоне, США.Пустыня в Намибии.Розовое озеро Хиллер, Австралия.Водопад Годафосс, Исландия.Вулкан Даллол, Эфиопия.Архипелаг Сокотра, Йемен.