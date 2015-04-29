Достопримечательности, окутанные самыми интересными легендами

Дорога гигантов, Северная Ирландия.

Дворцовый комплекс Запретный город в Пекине.

Аллея баобабов, Мадагаскар.

Ниагарский водопад

Большой Сфинкс, Египет.

Великая Китайская стена

Вулкан Этна, Сицилия.

Вулкан Фудзияма на острове Хонсю, Япония.

Современный человек вряд ли поверит в мифы и легенды. Однако, несмотря на множество имеющихся достоверных фактов, сказания до сих пор не теряют своей популярности. Каждый экскурсовод использует наиболее яркие истории для привлечения внимания слушателей. Ведь легенды вызывают чувство удивления и восхищения, особенно когда тема касается уникальных и ни на что не похожих мест.Дорога гигантов, Северная Ирландия. Несмотря на то, что учёные утверждают, что Дорога гигантов образовалась в результате древнего извержения вулкана, бытует легенда о кельтском герое Финне Маккуле, который решил сразиться с одноглазым великаном Голлом. Для этого он вбил в дно Ирландского моря множество колонн, из которых получился своеобразный мост. Потрудившись на славу, герой лёг отдохнуть, а тем временем Голл сам перебрался по мосту в Ирландию. Жена Финна, почуяв опасность, выбежала на встречу к великану и уверила чудовища, что спящий Финн — это младенец. Затем она угостила непрошенного гостя лепёшками, в которых были спрятаны сковороды, а своего супруга — обычными. Первый сломал себе зубы, а второй даже не сморщившись съел свою порцию. Испуганный Голл увидев мощь такого ребёнка, представил себе его отца и бежал из страны, ломая за собой мост.Этот дворцовый комплекс считается самым обширным в своём роде — 720 тыс. м?. Вернувшись назад в прошлое, Вы бы не смогли попасть внутрь, не лишившись за это головы. На сегодняшний день каждый желающий имеет возможность побывать здесь и узнать легенды, окутывающие это место. Одна из самых популярных гласит, что императору Чжу Ди приснились четыре сторожевые башни, невиданные ранее. Проснувшись, он велел за три месяца возвести по углам стен Запретного города уведённые во сне сооружения. В случае неисполнения приказа, строителям грозила смертная казнь. По истечению месяца главному архитектору никак не удавалось разработать план строительства. От безысходности он отправился на прогулку по городу, во время которой наткнулся на продавца клеток с кузнечиками. Ради забавы он купил одну из клеток и был поражён. Именно её конструкция была идеальной моделью башен. Император был как никогда рад результатом; старцем, продававшим кузнечиков, оказался бог плотников Лу Бань.Аллея баобабов, Мадагаскар. Остров знаменит не только лемурами, но и гигантскими деревьями. Аллея баобабов расположена в его западной части. По одной из легенд, однажды бог находился в дурном настроении и ему под руку попался баобаб. Выплёскивая гнев, он вырвал дерево с корнем и вставил обратно в землю кроной вниз.Ниагарский водопад. Объект находится на границе между США и Канадой. Самая любимая легенда гидов гласит о Деве тумана; По одной из версий, дочь вождя племени сенека по имени Лелавала была выбрана в качестве жертвоприношения богу, жившему в пучине водопада. Таким образом жители племени хотели задобрить разгневавшегося бога, отравлявшего воду. Самоотверженная девушка добровольно отправилась в каное на встречу смерти, однако она была спасена богом Хану, который поведал о страшном змии, поселившемся в реке и являвшимся причиной всех бед. Лелавала вернулась в деревню и рассказала отцу о чудовище. Собрав воинов, вождь вступил в схватку со змием и одолел его.Скульптура, возвышающаяся над плато Гизы, считается одной из самых древних сохранившихся по сей день. Она представляет собой лежащую на песке фигуру с телом льва и головой человека. История Большого Сфинкса окутана множеством легенд и спекуляций. Одной из самых распатроненных является легенда о наследном принце Тутмосе, сыне фараона Аменхотепа III и царицы Тийи. Однажды во время охоты в пустыне Тутмос отозвал своих стражей, дабы в одиночестве помолится у пирамид. Утомившись от полуденного солнца, он прилёг отдохнуть в тени Сфинкса, занесённого в те времена по плечи песком. Однако статуя ожила и заговорила с мужчиной. Она поведала Тутмосу о будущем царствовании и велела очистить свои лапы от песка. Затем глянула на принца огромными яркими глазами и тот потерял сознание. Очнувшись, наследник дал клятву исполнить просьбу. Став фараоном Тутмосом IV, он велел откопать статую и установить гранитную стелу.Одной из самых романтических и душераздирающих легенд о сооружении Великой Китайской стены считается сказание о Мэн Цзян Нюй. Жили по соседству две супружеские пары по фамилии Мэн и Цзян, не имевшие детей. Однажды супруга Цзян посадила лагенарию, которая пустила свою лозу через стену к соседям. Со временем растение дало урожай в виде огромной тыквы. Дружные соседи решили поделить её пополам. Разрезав плод, они обнаружили внутри ребёнка. Девочку назвали Мэн Цзян Нюй и стали совместно воспитывать. Она выросла настоящей красавицей, которой свет не видал; она вышла замуж за Фаня Силяна, который скрывался от правительства, заставлявшего всех молодых людей строить Великую Китайскую стену. Счастье молодых длилось недолго; Фаня Силяна нашли и насильно отправили на стройку. Девушка ждала любимого целый год, не получая никаких вестей. Затем отправилась на его поиски, однако они оказались тщетными. Никто не знал, где её супруг, а позже обнаружилось, что он погиб от истощения и был погребён в стене. Мэн Цзян Нюй, не в силах унять свою боль, плакала три дня и три ночи. Часть стены, у которой она находилась, рухнула. За повреждения император намеривался покарать вдову, но увидев её прекрасное лицо, предложил выйти замуж. Мэн Цзян Нюй дала согласие, но при условии похоронить своего бывшего супруга как положено. Император выполнил требование, однако после этого Мэн Цзян Нюй совершила самоубийство, утопившись в море.Вулкан Этна, Сицилия. Вулкан является одним из самых высоких и самых активных в Европе. За всю свою историю он извергался более 200 раз. В 1669 году извержение Этны длилось четыре месяца, уничтожив 12 деревень. По легенде, это извержение было вызвано ни чем иным, как стоголовым чудищем Тифоном (сыном Геи), которое было заключено Зевсом внутри Этны. Каждый раз, когда Тифон гневался, происходило землетрясение и извержение.Гора считается одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей страны. Объект является популярной темой в японском искусстве; её можно встретить в песнях, кино, и, конечно, легендах и мифах. Одна из легенд гласит о супружеской паре, жившей у горы Фудзияма. Муж был собирателем бамбука. Однажды, нарезая сырье, он нашёл в бамбуке девочку размером с большой палец руки. Обрадовавшись, супруги взяли ребёнка себе на воспитание, так как своих детей у них не было. Затем, продолжив работу, мужчина обнаружил в бамбуке слиток золота. Внезапно разбогатевшая семья зажила счастливо. Девочка, которую назвали Кагуя-химэ, выросла прекрасной девушкой. Многие пытались добиться её руки, даже сам император, однако красавица всем отказывала, желая вернуться туда, откуда она пришла — на Луну. Однажды в полнолуние подданные Луны наконец пришли к Кагуя-химэ, чтобы забрать её домой. Девушка оставила императору подарок в виде эликсира жизни и письмо. Он, в свою очередь, приказал отнести подарки на гору и сжечь, так как он не желал жить вечно без любви. Так пламя эликсира и письма сделали гору Фудзияма вулканом.