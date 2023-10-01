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Жозе́ф Игна́с Гильоте́н не изобретал гильотины и не был казнен с помощью нее.

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Жозе́ф Игна́с Гильоте́н не изобретал гильотины и не был казнен с помощью нее. Он был вообще противником смертной казни и антипрививочником

Гильотен был политическим деятельным, членом  Учредительного собрания, другом Робеспьера и Марата.

В то время в законодательстве были прописаны жестокие методы казни: повешение, четвертование, сожжение на костре. Только дворян и богатых буржуа казнили более «гуманным» способом — обезглавливание мечом или топором. Гильотен предлагал вообще отказаться от смертной казни, а когда понял что его предложение не находит поддержки предложил использовать гуманный способ - чтоб смерть наступала быстро и без мучений.

Саму машину для этой цели изобрели другие мастера - анатом Антуан Луи, немецкий мастер Тобиас Шмидт и парижский палач Шарль Анри Сансон.

17 апреля 1792 года в 10 часов утра произвели первое испытание машины.

Существует распространённое представление, что Гильотен был гильотинирован. Это не так: он умер в 1814 в Париже от естественных причин и был похоронен на кладбище Пер-Лашез.
После смерти Гильотена члены его семьи просили правительство изменить название гильотины, но им было отказано. Тогда семья изменила фамилию

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