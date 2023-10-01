Жозе́ф Игна́с Гильоте́н не изобретал гильотины и не был казнен с помощью нее. Он был вообще противником смертной казни и антипрививочником



Гильотен был политическим деятельным, членом Учредительного собрания, другом Робеспьера и Марата.



В то время в законодательстве были прописаны жестокие методы казни: повешение, четвертование, сожжение на костре. Только дворян и богатых буржуа казнили более «гуманным» способом — обезглавливание мечом или топором. Гильотен предлагал вообще отказаться от смертной казни, а когда понял что его предложение не находит поддержки предложил использовать гуманный способ - чтоб смерть наступала быстро и без мучений.



Саму машину для этой цели изобрели другие мастера - анатом Антуан Луи, немецкий мастер Тобиас Шмидт и парижский палач Шарль Анри Сансон.



17 апреля 1792 года в 10 часов утра произвели первое испытание машины.



Существует распространённое представление, что Гильотен был гильотинирован. Это не так: он умер в 1814 в Париже от естественных причин и был похоронен на кладбище Пер-Лашез.

После смерти Гильотена члены его семьи просили правительство изменить название гильотины, но им было отказано. Тогда семья изменила фамилию