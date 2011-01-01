Старинный "таймер" французских проституток.

Замок, который построил один человек за 33 года.

Экосистема, которая уже сорок лет развивается в закупоренной бутылке

Ли Цинъюнь (1677—1933) – человек, который прожил 256 лет

Когда свеча догорала, это означало что сеанс окончен и его следует прекратить или продолжить за отдельную плату.Приблизительное время горения - 7 минут.

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