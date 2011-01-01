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Старинный "таймер" французских проституток.

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Старинный "таймер" французских проституток.

Когда свеча догорала, это означало что сеанс окончен и его следует прекратить или продолжить за отдельную плату.
Приблизительное время горения - 7 минут.
Теги:
Франция проститутки таймер
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