У китаянки в животе выросли грибы

Китайские медики обнаружили, что в желудке и кишечнике пациентки проросли грибы. Позднее стало известно, что женщина употребляла в пищу сушеные грибы целиком даже не обрабатывая их.С необычным случаем столкнулись медики в Китае, когда обследовали одну из своих пациенток, сообщают мировые СМИ.Как стало известно, при обследовании 50-летней женщины медики обнаружили у нее в желудке и кишечнике проросшие грибы, при этом некоторые из них достигали семи сантиметров.Сейчас, как отмечается, женщине сделали операцию и теперь ее жизнь и здоровье находятся вне опасности.Как выяснили медики, женщина на протяжении некоторого времени употребляла в пищу сушеные грибы и, при этом, никак их не обрабатывала и через определенный временной промежуток это дало о себе знать.В какой-то момент женщина обратилась к медикам за помощью, поскольку почувствовала себя плохо – у нее начались острые боли в желудке. Как позднее выяснилось, причиной недомогания стала разросшаяся внутри женщины грибница.Как позднее признались медики, случай с данной пациенткой стал одной из наиболее необычных историй.