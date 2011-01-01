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У китаянки в животе выросли грибы

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У китаянки в животе выросли грибы
Китайские медики обнаружили, что в желудке и кишечнике пациентки проросли грибы. Позднее стало известно, что женщина употребляла в пищу сушеные грибы целиком даже не обрабатывая их.

С необычным случаем столкнулись медики в Китае, когда обследовали одну из своих пациенток, сообщают мировые СМИ.


Как стало известно, при обследовании 50-летней женщины медики обнаружили у нее в желудке и кишечнике проросшие грибы, при этом некоторые из них достигали семи сантиметров.

Сейчас, как отмечается, женщине сделали операцию и теперь ее жизнь и здоровье находятся вне опасности.

Как выяснили медики, женщина на протяжении некоторого времени употребляла в пищу сушеные грибы и, при этом, никак их не обрабатывала и через определенный временной промежуток это дало о себе знать.

В какой-то момент женщина обратилась к медикам за помощью, поскольку почувствовала себя плохо – у нее начались острые боли в желудке. Как позднее выяснилось, причиной недомогания стала разросшаяся внутри женщины грибница.

Как позднее признались медики, случай с данной пациенткой стал одной из наиболее необычных историй.

Теги:
Китай грибы медики
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