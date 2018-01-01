Всё самое интересное

Что представляет собой наш мир, что он скрывает, что нового наука открыла и что она скоро откроет, что таится внутри нас самих - эти вопросы часто будоражат наш разум, и мы решили попробовать дать ответы на них.
RealFacts.Ru это место, где можно найти множество интересных, полезных, забавных, а иногда и грустных фактов из нашего богатого (во всех смыслах этого слова) мира. Мы отбираем и публикуем самую занимательную, необычную, и очень даже полезную информацию на различные темы.
Каждый день мы пополняем наш сайт самой интересной информацией о последних исследованиях, о человеке, взаимоотношениях, животных и растениях, здоровье и здоровом образе жизни, науке и технике и о многом другом.