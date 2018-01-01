Всё самое интересное

Знак «Нулевой километр России» был установлен в Москве на Манежной площади перед Воскресенскими воротами, за которыми простирается Красная площадь, в 1996 году. Автором проекта стал известный скульптор Александр Иулианович.

Разметка ВПП, рулежек и перрона аэропорта сильно отличается от той, то мы видим в повседневной жизни на дорогах нашей необъятной.

В этой статье рассмотрим почему самолет может попасть в "болтанку" и чем турбулентность отличается от воздушных ям.

«Реннтир» (нем. Renntier — «Северный олень») — немецкая операция во время Второй мировой войны, в ходе которой фашистская армия «Норвегия» вторглась в Петсамо (область в Финляндии на границе с Советским Союзом) с намерением захватить никелевые шахты и вести оборону по всем направлениям совместно с финскими войсками.

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что клавиатура калькуляторов и телефонов отличается? Хотя обе клавиатуры имеют нуль внизу, остальные ряды цифр идут снизу вверх на калькуляторах, а на телефоне располагаются сверху вниз.

Надоели скучные праздники и не знаете чтобы еще отметить? На самом деле существуют множество необычных праздников и фестивалей. Самые интересные мы сейчас и рассмотрим.

Бразильский прозаик и поэт. Опубликовал в общей сложности более 20 книг - романы, комментированные антологии, сборники коротких рассказов-притч. В России прославился после издания «Алхимика», долго остававшегося в первой десятке бестселлеров.

Приезжий, попав первый раз в петербургское метро на станцию «закрытого типа», обычно удивляется: что это тут у вас за лифты и где, собственно, поезда останавливаются? Там и останавливаются, за закрытыми дверями. Такое строили только в 60-70-е и немного сейчас.

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