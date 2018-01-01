Всё самое интересное

Зачем в Ленинградском метро строили станции с дверьми на платформе Зачем в Ленинградском метро строили станции с дверьми на платформе
Техника и технологии
Приезжий, попав первый раз в петербургское метро на станцию «закрытого типа», обычно удивляется: что это тут у вас за лифты и где, собственно, поезда останавливаются? Там и останавливаются, за закрытыми дверями. Такое строили только в 60-70-е и немного сейчас.
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Явления, которые ставят науку в тупик Явления, которые ставят науку в тупик
Факты
Явления, которые ставят науку в тупик
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Правила Путешествий от Пауло Коэльо Правила Путешествий от Пауло Коэльо
Города и страны
Бразильский прозаик и поэт. Опубликовал в общей сложности более 20 книг - романы, комментированные антологии, сборники коротких рассказов-притч. В России прославился после издания «Алхимика», долго остававшегося в первой десятке бестселлеров.
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Самые необычные праздники на планете Самые необычные праздники на планете
Интересное
Надоели скучные праздники и не знаете чтобы еще отметить? На самом деле существуют множество необычных праздников и фестивалей. Самые интересные мы сейчас и рассмотрим.
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Чарльз Хетфилд - Заклинатель дождя Чарльз Хетфилд - Заклинатель дождя
Личности
Заклинатель дождя — именно так называли американца Чарльза Хетфилда, прославившегося в первой половине двадцатого века.
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Почему клавиши на телефонах и калькуляторах расположены по-разному? Почему клавиши на телефонах и калькуляторах расположены по-разному?
Происхождение
Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что клавиатура калькуляторов и телефонов отличается? Хотя обе клавиатуры имеют нуль внизу, остальные ряды цифр идут снизу вверх на калькуляторах, а на телефоне располагаются сверху вниз.
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Олень Яша и война Олень Яша и война
История
«Реннтир» (нем. Renntier — «Северный олень») — немецкая операция во время Второй мировой войны, в ходе которой фашистская армия «Норвегия» вторглась в Петсамо (область в Финляндии на границе с Советским Союзом) с намерением захватить никелевые шахты и вести оборону по всем направлениям совместно с финскими войсками.
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Турбулентность и воздушные ямы Турбулентность и воздушные ямы
Интересное
В этой статье рассмотрим почему самолет может попасть в "болтанку" и чем турбулентность отличается от воздушных ям.
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Разметка взлетно-посадочной полосы Разметка взлетно-посадочной полосы
Интересное / Техника и технологии
Разметка ВПП, рулежек и перрона аэропорта сильно отличается от той, то мы видим в повседневной жизни на дорогах нашей необъятной.
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Знак «Нулевой километр России» Знак «Нулевой километр России»
Интересное
Знак «Нулевой километр России» был установлен в Москве на Манежной площади перед Воскресенскими воротами, за которыми простирается Красная площадь, в 1996 году. Автором проекта стал известный скульптор Александр Иулианович.
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